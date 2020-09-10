Исследование: почти половина российских пенсионеров ищет работу на полный день

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Количество пенсионеров, которые выкладывают свои резюме в поиске работы, увеличилось на 32% по сравнению с летом 2019 года. При этом почти половина из них (45%) ищет работу на полный день, об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра "Авито Работа", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Чуть меньше половины пенсионеров (45%) предпочитают полный рабочий день, на втором месте по популярности находится сменный график (его хотели бы иметь 18% кандидатов), 17% соискателей указывают в резюме свободный график, а 13% - неполный день. Удаленная работа так же, как и вахтовый метод работы, интересует только по 4% соискателей пенсионного возраста", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что почти четверть всех кандидатов пенсионного возраста (24%) на "Авито" ищет работу в качестве домашнего персонала, например, помощника по хозяйству, няни или уборщика. Следующие по популярности профессии - бухгалтер (9%), а также продавец и охранник (по 7%). Также 7% не имеют определенных предпочтений и готовы рассмотреть любую работу, не требующую опыта.

Исследование показало, что зарплатные ожидания пенсионеров в среднем по России составляют 20 тыс. рублей, эта сумма не менялась с 2018 года. При этом мужчин-пенсионеров среди соискателей меньше, чем женщин (0,5% и 1,4% соответственно), и они претендуют на зарплату выше средней - в 29 тыс. рублей, а женщины - 20 тыс. рублей.

При этом зарплатные ожидания также различаются в зависимости от графика. Соискатели, желающие работать вахтовым методом, ожидают зарплату в 35 тыс. рублей. Те, кто претендует на вакансии с полным рабочим днем, хотели бы получать 30 тыс. рублей в месяц. Наименьшую зарплату отметили соискатели, которые ищут занятость со свободным графиком или на неполный день - 10 тыс. рублей.

"Средний размер пенсии в России - менее 17 тыс. рублей, а в регионах пенсионеры могут получать еще меньше. По этой причине многие ищут дополнительный заработок. Кроме того, в этом году соискатели пенсионного возраста испытывают еще большую конкуренцию из-за пандемии коронавируса: в мае около 60% россиян, по данным "Авито", активно искали подработку", - сказал категорийный менеджер "Авито Работы" Дмитрий Пучков.

Прирост резюме

Как показало исследование, количество соискателей пенсионного возраста увеличилось более чем на треть (32%). Наибольший прирост резюме произошел в Ульяновске (49%), Красноярске (47%) и Уфе (44%).

Отмечается, что чаще всего кандидаты ищут работу в качестве промоутеров или расклейщиков объявлений. "Рост интереса может быть обусловлен тем, что подобные вакансии позволяют работать несколько часов в день по удобному графику, а также не требуют тяжелого физического труда. Хотя число резюме увеличилось во всех группах массовых профессий за год, на фоне остальных специальностей это выделяющийся скачок", - подчеркнули авторы исследования.

Аналитика проводилась в июне-августе 2019 и в июне-августе 2020 года, было проанализировано более 25 тыс. резюме соискателей пенсионного возраста (старше 55 лет для женщин и старше 60 лет для мужчин).