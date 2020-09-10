Доля просроченных микрозаймов в России на 31 июля увеличилась почти до 45%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Доля просроченных микрозаймов в РФ на конец июля увеличилась до 44,78%, что на 9,18 процентного пункта выше уровня, зафиксированного на 31 июля 2019 года, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".

"Уровень риска портфеля микрозаймов на протяжении всего 2020 года показывает стабильный рост: уровень просроченных более 90 дней займов в целом на конец июля увеличился до 44,78%", - отметили в организации.

Рост просроченной задолженности в портфелях во многом обусловлен не столько пандемией, сколько изменением политики взыскания, считает директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин. "Вместо традиционных цессий портфеля с просрочкой все большее распространение на рынке получают собственные процедуры взыскания, включая судебные. Переориентация на собственные коллекторские службы, как и развитие дополнительных услуг, призваны повысить совокупные сборы и отчасти компенсировать снижение предельных процентных ставок на рынке", - отмечает аналитик.

В свою очередь заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров добавляет, что ухудшение качества портфелей микрозаймов может заметно ослабить устойчивость сектора в 2020 году и первой половине 2021 года. "Смягчению рисков будут способствовать наличие уже созданных резервов под обесценение, по нашим оценкам не менее 40-45% от портфеля микрозаймов, и относительно высокий уровень капитализации сектора, если сравнивать с минимально допустимыми значениями нормативов, установленных регулятором", - говорит аналитик.

Также, по данным БКИ, за январь - июль российские МФО выдали 10,5 млн микрозаймов на 128,8 млрд руб., что на 12,3% по количеству и на 8% по объему меньше, чем за тот же период прошлого года.

"Сокращение объема выдач и количества займов с начала года может быть связано с сокращением базы качественных заемщиков на фоне кризиса и еще большим, по сравнению с предыдущими годами, ужесточением кредитных политик МФО. МФО, как и банки, в кризис снизили свой аппетит к риску и повысили требования к риск-профилю заемщика, в том числе к уровню их долговой нагрузки", - пояснила старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Надежда Караваева.

В БКИ также подсчитали, что портфель микрозаймов по итогам июля достиг 149,1 млрд руб., что на 8,1% больше, чем на июль 2019 года. Средняя сумма микрозайма по итогам июля составила 12,7 тыс. руб. , снизившись на 0,7% к июлю 2019 года. Средний срок выдаваемых микрозаймов составил в среднем 3 месяца, также уменьшившись на 2,7% к июлю 2019 года.