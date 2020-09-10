Операционную систему "Лаборатории Касперского" можно будет использовать в автомобилях

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" договорилась с производителями автомобилей о внедрении операционной системы (ОС) компании. Об этом рассказал генеральный директор компании Евгений Касперский в интервью "Известиям", опубликованном в четверг.

"Да, мы уже с некоторыми производителями автомобилей договорились. Но пока ведутся только исследовательские работы", - сообщил Касперский.

Глава компании рассказал, что их ОС не является системой для смартфонов или компьютеров, которая может заменить Аndroid или iOS. По его словам, это кибериммунная операционная система специального назначения. "Мы сейчас ее "точим" для задач доступа к критической инфраструктуре. Это - производство, "умный город", чтобы туда никто не залез, государственный или частный сектор, который работает с конфиденциальной информацией. На ней почти нет медийных приложений и мы не планируем этим заниматься", - пояснил Касперский.

Принципиальным отличием ОС "Лаборатории Касперского" от ОС других компаний являются вопросы безопасности. Глава компании отметил, что в их операционной системе все запросы проходят через разрешающий фильтр. Так, когда запрос идет от калькулятора, то у него нет доступа в интернет, потому что в сертификате указан конкретно калькулятор. Такие компании, как "Аврора" и Astra Linux, которые тоже занимаются ОС, так не могут сделать, потому что работают на ядре Linux, отметил Касперский. У "Лаборатории Касперского" ядро свое.

Другие назначения ОС

Касперский пояснил, что сейчас исследуется установка их ОС на смартфоны. Также глава компании отметил, что на ОС есть индустриальный гейтвей. "Небольшая коробочка, которая ставится на условную турбину и позволяет ей безопасно ходить в интернет. У нас уже есть два вида гейтвеев. Один производит АПРОТЕХ - совместное предприятие "Лаборатории Касперского" и НПП ИТЭЛМА. Другой делаем мы сами. То есть наша операционка готова и для интернета вещей", - пояснил Касперский.

Он отметил, что это необходимо для безопасного выхода в интернет. Касперский рассказал, что в результате можно собирать данные с огромного количества сенсоров и BigData обрабатывается владельцем устройства. Такие алгоритмы позволяют выявлять аномалии, нештатные ситуации, оптимизировать ресурсы. "Наша задача, чтобы это все было безопасно. Эти штуки уже работают. Например, прототип установлен в "умном" микрорайоне в Люблино", - рассказал он газете.