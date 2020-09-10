Титов просит пересмотреть сроки действия сертификатов для мастеров-оружейников в России

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо вице-премьеру Юрию Борисову с предложением пересмотреть сроки сертификации продукции российских мастеров-оружейников. Об этом говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"[Прошу] проработать вопрос увеличения сроков действия сертификатов на однотипную продукцию или придания им бессрочного характера", - отметил бизнес-омбудсмен в своем обращении.

Титов указал, что к нему обратились участники "Гильдии мастеров-оружейников Златоуста", в которую входят 12 предприятий, занимающихся производством холодного украшенного оружия и предметов декоративно-прикладного искусства.

Они рассказали, что сертификат соответствия на каждую модель продукции (декоративное и коллекционное оружие) выдается Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии сроком на три года. Несмотря на то, что технические характеристики и форма моделей никак не меняются, предприятия по истечении срока обязаны оформлять повторные сертификаты соответствия, что влечет на собой финансовые затраты.

Участники гильдии попросили о выдаче сертификатов длительностью от 10 лет на такие товары, конструкционные характеристики которых не меняются на протяжении всего срока производства.