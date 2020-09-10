В Новосибирске запустят первое в России производство венозных портов для онкобольных

НОВОСИБИРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Новосибирский Биотехнопарк к концу года планирует запустить первое в РФ производство по сборке венозных порт-систем, специальных имплантов, для лечения онкобольных. На начальном этапе Биотехнопарк планирует изготовить несколько тысяч таких изделий, сообщил ТАСС генеральный директор Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области Александр Зырянов.

Венозные порты, на данный момент производящиеся только за рубежом, необходимы больным раком пациентам для проведения химиотерапии. По словам Зырянова, от постоянных проколов вены у таких пациентов могут разрушиться. Во избежание этого онкобольным под кожу над веной устанавливают специальные импланты - порты, которые позволяют безопаснее вводить необходимые препараты в организм.

"Порты выдерживают до 2 тыс. уколов. Мы пока лицензируем все это производство, но мы рассчитываем через три-четыре месяца начать сборку. АИР вошел в капитал и в акционеры при условии, что сборка портов будет производиться на территории Новосибирской области", - сказал Зырянов.

Он рассказал, что первая партия порт-систем будет достигать нескольких тысяч экземпляров, однако в дальнейшем производство планируется нарастить до десятков тысяч. По словам Зырянова, поставки планируются по всей России, поскольку спрос на такие системы есть во всех регионах РФ, каждому субъекту требуется порядка 3-4 тыс. изделий. "Сами порты изготовлены из биополимерного сплава", - пояснил собеседник агентства.

Биотехнопарк - проект правительства Новосибирской области и администрации наукограда Кольцово по созданию научно-производственной площадки, которая аккумулирует компании разработчиков, исследования и производства в биотехнологиях и смежных областях. Первый резидент запустил свое производство в 2012 году. Инвестиции в проекты резидентов оставляют более 4 млрд рублей.