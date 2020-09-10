Опрос: только треть россиян работает по специальности, полученной в вузе

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Большинство россиян (64%) не работают по профессии, которую получили в училищах и вузах, только 36% трудятся по специальности, полученной во время обучения. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования сервиса "Работа.ру" и портала "Рамблер", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Большинство опрошенных (64%) указали, что не работают по профессии, которую получали в училищах или вузах. При этом 40% респондентов отметили, что вообще никогда не работали по специальности из диплома, а 24% работали, но в прошлом. Только 36% участников продолжают дело, изученное в институте", - говорится в исследовании.

При этом, как показало исследование, работу жители России меняют не так часто. Так, 32% отметили, что никогда не меняли работу и всегда трудились в одной компании, 29% опрошенных указали, что работают на одном месте около 4-5 лет, 18% россиян меняют работу один раз в 1-2 года, 14% - раз в три года, а 7% респондентов признались, что ищут новую работу чаще, чем раз в год.

По данным опроса, 28% респондентов указали, что им пришлось сменить профессию из-за низких доходов на работе по прежней специальности. Каждый пятый опрошенный отметил, что не мог найти подходящее место для работы в предыдущей профессии. Отмечается, что 13% россиян признались, что устали от предыдущего рода деятельность. По 10% респондентов сменили профессию из-за получения нового образования или переезда в другой город или страну, 4% опрошенных удалось монетизировать собственное хобби и сделать его основной профессией.

Кроме того, отмечается в исследовании, большинство респондентов (76%) отметили, что им удалось обучиться новой профессии самостоятельно, 3% начинали обучение, но забрасывали. Столько же опрошенных указали, что изучают новую специальность прямо сейчас. А 18% россиян отметили, что самостоятельно не учились никаким профессиям.

Исследование проводилось в сентябре 2020 года во всех округах РФ. В нем приняли участие более 4,2 тыс. пользователей портала "Рамблер" и свыше 4 тыс. пользователей сервиса "Работа.ру".