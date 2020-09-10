Глава Приамурья предложил направлять средства от реструктуризации кредитов на газификацию

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов на встрече с первым заместителем министра финансов РФ Леонидом Горниным предложил дополнить перечень сфер, в которые регионы могут направлять средства, высвобождаемые от реструктуризации бюджетных кредитов, за счет газификации ЖКХ, сообщила в четверг пресс-служба правительства области.

"Василий Орлов предложил дополнить перечень сфер, в которые регионы могут направлять средства, высвобождаемые от реструктуризации бюджетных кредитов, сферой газификации жилищно-коммунального хозяйства. Это связано с тем, что законом о федеральном бюджете срок погашения бюджетных кредитов для регионов перенесен на 2025-2029 годы. Средства, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности, регионы обязаны направить на реализацию новых инвестпроектов. На данный момент правительство Российской Федерации рассматривает проект перечня сфер, в которые можно направить инвестиции, а для Приамурья как раз очень актуальна газификация", - говорится в сообщении.

Правительство Амурской области разработало программу газификации населенных пунктов. В планах - газифицировать 11 муниципальных образований, прилегающих к трассе магистрального газопровода "Сила Сибири".

В августе премьер-министр России Михаил Мишустин поручил отраслевым министерствам проработать ряд мер по ускорению газификации регионов на Дальнем Востоке, а также представить до 14 октября согласованный план-график газификации с учетом ее поэтапного завершения в 2030 году.