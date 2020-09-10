ТПП просит поддержать пассажирские автопредприятия в отсрочке лизинговых платежей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой выделить лизинговым компаниям средства на предоставление отсрочки для пассажирских перевозчиков. Об этом говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Прошу рассмотреть возможность дать поручение об определении реальных источников финансирования для выполнения поручения президента РФ, направленного на сохранение и устойчивое развитие пассажирского общественного транспорта", - написал в письме Катырин.

Катырин напомнил, что данная тема обсуждалась на совещании по вопросам развития транспорта 29 мая под руководством президента России Владимира Путина. По итогам правительству было поручено "представить предложения о предоставлении лизинговым компаниям до 31 декабря 2020 года отсрочки по уплате лизинговых платежей по договорам лизинга автобусов, трамваев и троллейбусов с одновременным предоставлением таким компаниям отсрочки по уплате суммы основного долга и начисленных процентов по кредитным договорам, заключенным с российскими кредитными организациями".

Он также указал, что, по мнению экспертов Союза транспортников России и комитета ТПП РФ по транспорту и экспедированию, "без реализации этих мер государственной поддержки может произойти масштабный кризис сферы пассажирских автоперевозок и сферы транспортного лизинга".

В ТПП привели оценку, по которой более 50% автобусов на городских и пригородных маршрутах регулярных пассажирских перевозок приобретены в лизинг как государственными, так и негосударственными компаниями. При этом доля негосударственных перевозчиков, обслуживающих регулярные маршруты в городском и пригородном сообщении, составляет 70%. В случае неуплаты лизинговых платежей, составляющих в среднем около 20% в структуре затрат транспортных организаций, транспортные средства должны быть возвращены лизингодателям.