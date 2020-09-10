Мурманская область станет пилотным регионом по продаже уловов рыбаками-любителями

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Мурманская область станет пилотным регионом для продажи рыбаками-любителями уловов. Об этом в четверг сообщает пресс-служба вице-премьера России Виктории Абрамченко.

"Наиболее готовыми оказались коллеги из Мурманской области, где рыбаки, проживающие в прибрежных поселках, ждут такую законодательную инициативу. Поэтому здесь будет запущен эксперимент в пилотном режиме", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

Как сообщили в аппарате Абрамченко, вице-премьер провела заседание правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу, в ходе которого обсуждалась концепция проекта федерального закона, предусматривающего установление права граждан на продажу уловов при осуществлении любительского рыболовства. Инициатива предусматривает возможность реализации рыбаками-любителями рыбы и рыбной продукции по аналогии с гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством на рынках, ярмарках и в специальных местах, в том числе сдача уловов организациям, осуществляющим деятельность по производству рыбной и иной продукции.

"По запросу региональных властей мы можем предоставить рыбакам-любителям инструменты для реализации выловленной продукции, но с системной проработкой механизмов контроля и соответствующего учета. Такие поправки в законодательство должны предусматривать, с одной стороны, поддержку наших граждан, для которых улов, добытый в рамках любительского рыболовства, часто является единственным источником дохода. В ходе обсуждения было предложено использовать для таких граждан хорошо зарекомендовавший себя институт самозанятых граждан. Еще один важный аспект - не дать легализовать через такие поправки незаконно выловленную, браконьерскую продукцию", - прокомментировала Абрамченко.

По ее мнению, запуск пилотного эксперимента в Мурманской области станет компромиссным решением, необходимым для оценки всех соответствующих рисков.