Правительство рассмотрит вопрос ограничения на перевозку лососевой икры в объеме до 10 кг

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Правительство России рассмотрит вопрос о введении ограничений на перевозку лососевой икры в объеме не более 10 кг. Об этом в четверг сообщает пресс-служба вице-премьера России Виктории Абрамченко.

Как сообщили в аппарате Абрамченко, вице-премьер провела заседание правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу.

"Предложено проработать механизмы разграничения перевозки икры лососевых для личного потребления и промышленного использования. В числе предложений (участников заседания - прим. ТАСС) - установление требования к перевозке не более 10 кг продукции без электронных ветеринарных сертификатов", - отмечается в сообщении.

Как отметили в аппарате Абрамченко, необходимость введения ограничений объемов перевозки без документов физическими лицами икры лососевых рыб в личных целях обсуждалась с целью предотвращения легализации продукции, полученной в результате браконьерского вылова рыбы. По оценкам Россельхознадзора, среднегодовой объем транспортировки икры авиасообщением достигает 2 тыс. тонн. Участники совещания отметили, что речь идет о незаконном обороте продукции, которая не отвечает требованиям безопасности и качества, в промышленных масштабах.

Проработка систем

По поручению комиссии будет проработана синхронизация информационных систем ряда федеральных органов исполнительной власти - Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы, Россельхознадзора и Росрыболовства.

"Граждане, которые живут на Дальнем Востоке и просто везут икру как гостинец родственникам в центральную часть Российской Федерации, не пострадают. А ограничения на перевозку икры в промышленных масштабах якобы в личных целях для последующей перепродажи в непонятных и непрозрачных формах, без ветеринарных сертификатов, разумеется, нужно внимательно проработать и ввести", - подчеркнула Абрамченко.