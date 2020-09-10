Сбербанк рассматривает финансирование "Арктик СПГ - 2" в объеме более €2,7 млрд

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сбербанк рассматривает вопрос финансирования проекта "Арктик СПГ - 2" группы "Новатэк" на сумму более €2,7 млрд. Банк примет решение до конца 2020 года, сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

"Мы считаем "Арктик СПГ - 2" перспективным проектом и заинтересованы выступить партнером в его финансировании, как и других новых СПГ-проектов группы "Новатэк". У нас уже есть положительный опыт при кредитовании "Ямал СПГ", поэтому мы готовы наращивать свой риск-аппетит в отношении подобных проектов. Решение о финансировании мы планируем принять до конца этого года. По нашим предварительным оценкам, объем финансирования Сбербанка может превысить аналогичный показатель по проекту "Ямал СПГ", который составлял €2,7 млрд", - сказал он.

Попов банка также отметил, что группа "Новатэк" на примере "Ямал СПГ" уже имеет успешный опыт в управлении подобными проектами.

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Помимо российской компании, долями по 10% в проекте владеют китайские CNOOC и CNPC, французская Total и консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec. Суммарная мощность трех технологических линий завода составит 19,8 млн тонн сжиженного природного газа в год, запуск первой линии планируется в 2023 году, второй и третьей линий - в 2024 году и 2026 году соответственно. Капитальные вложения для запуска проекта на полную мощность оцениваются в $21,3 млрд.