В Якутии на судне, подготовленном к работе в Арктике, выловили почти 90 тыс. тонн рыбы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Участники родовой общины "Аллайха" в Якутии выловили почти 90 тыс. тонн рыбы с судна, модернизированного на судостроительном заводе в Благовещенске для работы в условиях Арктики. Об этом ТАСС сообщил глава производственного кооператива общины "Аллайха" Сергей Бережнов.

"Судно заложили в марте 2019 года в Благовещенске на судостроительном заводе им. Октябрьской революции. В сентябре того же года оно прибыло из Амурской области в Якутск. В этом году мы добыли [на нем] более 86 тыс. тонн рыбы. Сейчас 80 тонн везем в Якутск для продажи", - сказал Бережнов.

Финансирование строительства судна шло из средств общины и по государственной программе Якутии "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы".

Аллаиховский район входит в Арктическую зону России. Это один из самых северных и отдаленных районов Якутии, он находится на северо-востоке региона. Десять месяцев в году здесь царит полярная ночь. Местные жители, а их в районе около 2,5 тыс. человек, занимаются рыболовством, оленеводством и охотничьим промыслом. Община "Аллайха" находится в административном центре района - стоящем в устье реки Индигирки поселке Чокурдах, и уже 30 лет ее работники занимаются рыбной ловлей.

Идея о строительстве корабля появилась, когда встал вопрос о перевозке улова с рыболовных участков на центральный ледник в поселке. "У нас был свой старый корабль, который мы сами восстановили, найдя его практически на свалке. Но он сложен в эксплуатации и мог отказать в любой момент. Новый корабль мог полностью решить проблему транспортировки", - объяснил Бережнов.

В 2019 году региональный Минсельхоз заложил финансирование строительства корабля для общины в региональную программу, а судостроительный завод в Благовещенске согласился разработать проект первого судна для Арктической зоны.

Мал, да удал

Благовещенский завод впервые строил корабль для Арктики. Для корректировки проекта представители общины дважды ездили на предприятие.

"Проект корабля разрабатывали конструкторы завода. Построили его за полгода, что довольно быстро. Юркий и легкий получился корабль. Модель бота изначально не имела каюты, но завод подогнал его под арктические условия: построили каюту, оборудовали туалетом, большими баками и емкостями, чтобы команда из двух человек - капитана и матроса - могла без проблем в автономном режиме работать там в течение четырех дней. На боте установили манипулятор и два герметичных бункера для хранения рыбы. Каюта утеплена и выдерживает минусовую температуру, работает специальный обогреватель", - добавил Бережнов.

Длина судна "Аллайха" - более 13 метров, ширина - свыше трех метров, грузоподъемность - семь тонн, при этом само судно весит 14 тонн. "По сравнению со старым кораблем, который весил 40 тонн, к зиме новое судно мы только подтягиваем трактором к берегу. А весной, когда вода прибывает, судно само выходит на воду. Осадка у него маленькая - всего 900 см, что позволяет собирать рыбу даже на мелких протоках. Еще он быстрый - достигает скорости 17 километров в час", - сказал глава общины.

Стоимость судна составила 14 млн рублей, причем его доставка в Якутию обошлась в 2 млн рублей. В сентябре 2019 года на берегу Якутска встретили прибывший рыболовный бот.

Планы и ожидания

Община ловит рыбу в основном на реке Индигирке, где обитают чир, омуль, ряпушка, щука и пелядь. Для хранения улова три года назад на берегу реки построили рыболовецкую базу, рассчитанную на 50 тонн.

По словам главы общины, этой осенью лучше всего идет продажа чира - все детсады и школы в Якутске заинтересованы в этой рыбе, так как теперь в Якутии горячим питанием кормят всех учеников начальных классов.

В этом году община планирует открыть у себя небольшой комплекс по переработке рыбы. "Благодаря поддержке Минсельхоза Республики Саха (Якутия) в Москве для нас делают небольшой комплекс по переработке рыбы внутреннего потребления. Мы планируем перевести этот модульный цех в Чокурдах, где будем рыбу коптить, солить и вялить. В районе до сих пор нет копченой или соленой рыбки, и мы планируем производить и продавать ее в самом поселке, не ставим задачу о глобализации. Нам бы научиться сначала работать с малыми объемами", - добавил Бережнов.

Помимо этого, община активно работает с региональным министерством по развитию Арктики. Она намерена стать резидентом Арктической зоны, где недавно вступивший в силу федеральный закон предусматривает преференции.

"Может быть, в будущем в Якутии продолжат делать такие корабли. У нас ведь много малых рек, где могут работать именно такие небольшие суда. Они недорогие, не требуют много топлива, для них не нужно большой команды - всего два человека. Корабль выполнил важнейшую задачу - решил вопрос транспортировки продукции, устранив необходимость простаивать днями в ожидании судна, и увеличил скорость доставки улова на базу", - считает Бережнов.