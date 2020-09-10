В Якутии запустили самую большую шахту в России

НЕРЮНГРИ, 10 сентября. /ТАСС/. Первую очередь крупнейшей в России шахты "Инаглинская" и обогатительной фабрики "Инаглинская-2" мощностью 6 млн т угля в год запустили в Нерюнгринском районе Якутии. Об этом передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска.

"Завершено строительство крупнейших производственных объектов группы компаний "Колмар" - первой очереди самой крупной в России шахты "Инаглинская", фабрики "Инаглинская-2". Реализация проекта осуществляется в две очереди с поэтапным увеличением добывающих мощностей до 12 млн т в год", - сообщили в пресс-службе угледобывающей компании "Колмар".

Строительство фабрики и шахты на территории опережающего развития "Южная Якутия" шло при финансовой поддержке Фонда развития Дальнего Востока и Арктики, инвестиции фонда составили 4 млрд рублей.

Председатель Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петр Гоголев отметил заключенное в конце 2019 года между компанией и правительством Якутии соглашение о социально-экономическом развитии республики, важнейшей задачей которого является социальное развитие Нерюнгринского района как ведущего центра экономического роста региона. "Компания намеревается проводить социально-ориентированную политику в республике, системно участвовать в подготовке и закреплении местных кадров, привлекать малый бизнес к выполнению работ и услуг в интересах компании", - сказал Гоголев.

Он также добавил, что ход реализации проекта компании "Колмар" уже демонстрирует "и в перспективе сформирует новую модель взаимодействия крупной добывающей компании с региональными властями и местным сообществом, направленную на устойчивое развитие территории, которая послужит позитивным примером для всего Дальнего Востока".

Компания "Колмар"

Угледобывающая компания "Колмар" является якорным резидентом территории опережающего развития "Южная Якутия", владеет Инаглинским и Денисовским горно-обогатительными комплексами в Нерюнгринском районе Якутии. Балансовые запасы компании превышают 1 млрд т угля.

Горно-обогатительный комплекс "Инаглинский" ведет отработку запасов Чульмаканского и Верхне-Талуминского месторождений. Общий объем инвестиций - более 72 млрд рублей, при этом будет создано более 4 тыс. рабочих мест. К настоящему времени уже создано более 2,5 тыс. рабочих мест и фактически трудоустроено 1,7 тыс. человек. Вложено инвестиций в размере 20 млрд рублей.

Компанию неоднократно отмечали премией "Звезда Дальнего Востока". В 2019 году компания стала победителем в номинации "Лучший работодатель". В 2018 году компания стала лауреатом в номинации "Стратегическое развитие", в 2017-м компания получила статуэтку "Звезда Дальнего Востока" в номинации "Стратегическое развитие".

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