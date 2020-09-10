В ЦБ заявили, что этап реструктуризации кредитов на фоне пандемии почти пройден

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Этап реструктуризации кредитов на фоне пандемии почти пройден, сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева на международном банковском форуме "Казначейство 2020", организованном Национальной финансовой ассоциацией.

"Этап реструктуризаций мы уже практически прошли. В августе количество обращений за реструктуризацией кредитов от населения было почти в три раза меньше, чем в мае, по МСП (малое и среднее предпринимательство - прим. ТАСС) - в 14 раз меньше, по крупным компаниям также в три раза", - сказала она.

При этом Юдаева отметила, что ситуация в разных сегментах кредитования отличается, но в целом она лучше ожиданий ЦБ в начале пандемии. По кредитам населению объем реструктуризации составил 4% кредитного портфеля, по наиболее пострадавшему во время пандемии МСП - 14,3%, по крупным компаниям - 13,3%.

"Часть этих реструктуризаций связана со снижением ставок по кредитам, а не с ухудшением финансового положения заемщиков", - добавила первый зампред ЦБ.

Юдаева отметила, что не все заемщики смогут восстановить финансовое положение после пандемии, и банкам необходимо своевременно признавать потери по таким кредитам. "Накопленных макропруденциальных буферов, а также общего запаса капитала банков - 5,9 трлн руб. - будет достаточно для того, чтобы абсорбировать возможные потери по кредитам и продолжить кредитовать экономику. Но это задача банков - правильно организовать эти процессы", - сказала она.

По словам представителя ЦБ, еще одним вызовом является управление рублевой ликвидностью. В начале пандемии возрос объем наличных средств и уменьшился срок привлекаемых банками депозитов, сообщила Юдаева и добавила: "Сейчас ситуация стабилизировалась. Вырос объем высоколиквидных активов на рынке, прежде всего ОФЗ".

Банк России отмечает вероятность снижения потенциала притока валютной ликвидности на российский рынок со стороны нерезидентов, сообщила Юдаева. "Летом мы фиксировали покупки нерезидентами иностранной валюте в объеме 274 млрд рублей, в том числе для конверсии дивидендов, часть этой валюты ушла с российского рынка. С учетом новых реалий потенциал притока валютной ликвидности со стороны нерезидентов будет, вероятно, ниже", - отметила она.

Наращивание банками кредитов

Российские банки в последние несколько месяцев наращивают кредитование в иностранной валюте. В июле - августе объем таких кредитов вырос на $4,6 млрд, заявила Юдаева.

"Мы видим, что российские банки в последние месяцы стали наращивать кредиты в иностранной валюте, в июле - августе их объем вырос на $4,6 млрд. Но, возможно, это связано, в том числе, и со снижением ставок по ликвидным активам в иностранной валюте. В целом мы считаем, что нулевые или даже отрицательные ставки по ключевым иностранным валютам являются дополнительным стимулом для девалютизации и подталкивают клиентов к расширению использования рубля, как валюты платежа и сбережений", - отметила она.

Доля иностранных инвесторов в ОФЗ

По ее словам, доля иностранных инвесторов в облигациях федерального займа (ОФЗ) на 3 сентября составила примерно 28%.

"Происходивший в марте - апреле выход иностранных инвесторов с рынка ОФЗ не привел к чрезмерному росту доходности и уходу ликвидности с этого рынка. Дальнейшее снижение доли иностранных инвесторов, сейчас, на 3 сентября, она составляет примерно 28%, объяснялось уже не столько их выходом с рынка, сколько относительно менее активным их участием в покупке новых выпусков по сравнению с отечественными участниками", - сказала Юдаева, добавив, что в настоящий момент устойчивость рынка ОФЗ остается высокой.

Это,отметила она, обусловлено низким уровнем государственного долга, а также высоким спросом со стороны внутренних инвесторов. "За восемь месяцев 2020 года их покупки на первичном рынке с учетом погасившихся выпусков составили 953 млрд рублей, на вторичных биржевых рынках - 511 млрд рублей", - уточнила Юдаева.