Доля отечественного ПО в стоимости закупок госорганов должна составить не менее 70%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Доля отечественного программного обеспечения (ПО) в стоимости закупок по итогам 2020 года должна составить не менее 70% для органов государственной власти и не менее 50% для госкорпораций и компаний с госучастием. Об этом в четверг сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект плана правительства по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года.

По данным источника издания, существующая версия проекта не финальная, а одна из рабочих. Работу над документом ведут Минкомсвязь, Минэкономики и другие федеральные органы, а также эксперты и бизнес-сообщество. Результаты будут представлены президенту до 30 октября, уточнили в Минэкономразвития.

Как отмечает издание со ссылкой на проект плана, по итогам прошлого года уровень импортозамещения софта показал снижение. Например, в госкомпаниях и госкорпорациях его доля в прошлом году упала с 65,2% до 38,9%.

Как уточнили "Коммерсанту" в Росстате, такие данные основаны на информации, опубликованной в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Согласно ей, затраты госкорпораций и госкомпаний на приобретение российского ПО в 2019 году составили 1,6 млрд руб., а в совокупности с зарубежным - 4,2 млрд руб., госорганов - 7,3 млрд руб. и 13,3 млрд руб. соответственно.