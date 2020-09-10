Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,36 руб.

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,05%, до 75,36 руб., курс евро - на 0,13%, до 89,0725 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:11 мск курс доллара находился на уровне 75,4850 руб. (+0,21%), евро увеличился до 89,2450 руб. (+0,32%).

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,47% - до 40,6 доллара за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,68% и торгуется на уровне 37,79 доллара за баррель.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи поднялся на 0,42% и достиг 2888,09 пункта, а индекс РТС - на 0,55%, до 1207,98 пункта.

К 10:08 мск индекс Мосбиржи находился на отметке в 2894,35 пункта (+0,64%). Индекс РТС торговался на уровне 1208,75 пункта (+0,62%).

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,34% - до $40,65 за баррель. Нефть сорта WTI опускается на 0,55% и торгуется на уровне $37,84 за баррель.