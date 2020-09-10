Компаниям технополиса "Москва" принадлежит свыше 40% инвестиций в производство лекарств

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Резиденты и арендаторы особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в первом полугодии 2020 года вложили в развитие производств более 3 млрд рублей, из них 1,3 млрд - в производство лекарственных средств и материалов. На данный момент более 40% всех инвестиций в производство лекарств в столице принадлежит компаниям технополиса, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы в четверг.

"За первые полгода 2020 года на долю столичной особой экономической зоны пришлось около 8% всех средств, вложенных в обрабатывающую промышленность города. Только в производство лекарственных средств и материалов на территории особой экономической зоны привлекли 1,3 млрд рублей, а это 42% от общегородских инвестиций по данному направлению. В производство компьютеров, электронных и оптических изделий предприятия было вложено почти 1,5 млрд рублей - это четверть от всех инвестиций в микроэлектронику в городе", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

На площадках технополиса "Москва" находятся 180 компаний, 70 из них - резиденты ОЭЗ, которые создали почти 11 тыс. рабочих мест. Всего с 2006 года резиденты и арендаторы вложили в развитие высокотехнологичных производств около 48 млрд рублей. К 2024 году планируется, что объемы инвестиций составят почти 90 млрд рублей, а общая сумма уплаченных налогов достигнет 25 млрд рублей.