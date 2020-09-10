Deutsche Bank предрек "эру беспорядка"

ТАСС, 10 сентября. Deutsche Bank предсказал начало новой эпохи, так называемой эры беспорядка, которая будет характеризоваться значительными изменениями во многих сферах жизни общества. Выдержки из соответствующего исследования банка опубликованы на его официальном сайте.

"Мир находится на пороге новой эры, которая первоначально будет характеризоваться беспорядком с вероятным ослаблением глобализации, которая привела к быстрому росту экономики и цен на активы за последние 40 лет", - указано в публикации.

Согласно выводам исследования, с 2020 года начнется некий новый цикл, который "изменит все от экономик до цен на активы, политики, нашего образа жизни в целом". "Новая эра", начало которой подстегнет пандемия COVID-19, не являясь при этом основной ее причиной, угрожает текущей высокой стоимости мировых активов. При этом долговая нагрузка правительств и корпораций будет увеличиваться.

Отмечается, что характерной чертой новой эпохи в сфере геополитики станет напряженность в отношениях между США и Китаем, что связано с тем, что КНР продолжает укреплять свою роль глобального экономического центра. Этот период может стать "переломным" и для Европы, в которой, вероятно, обострится разница в экономическом благосостоянии между странами и станет еще одним стрессовым фактором после пандемии коронавируса нового типа.