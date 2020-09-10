Счетная палата выявила у "Россетей" почти 814 млн рублей неиспользованных средств бюджета

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Счетная палата выявила у "Россетей" и ее дочерних компаний остатки бюджетных инвестиций после строительства и реконструкции энергообъектов Чемпионата мира по футболу 2018 года в размере 813,9 млн рублей. Об этом говорится в заключении палаты о результатах проверки исполнения Федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" и бюджетной отчетности за 2019 финансовый год в Минэнерго России.

"После завершения строительства и реконструкции объектов инфраструктуры энергоснабжения ЧМ-2018 у ПАО "Россети" и его дочерних зависимых обществ образовались остатки средств бюджетных инвестиций, предоставленных из федерального бюджета за период с 2015 по 2018 год, в общей сумме 813,9 млн рублей", - говорится в документе.

Бюджетные инвестиции из средств федерального бюджета были направлены в виде взноса в уставный капитал "Россетей". В свою очередь ПАО "Россети", выполняя условия предоставления бюджетных инвестиций, направляло указанные средства в уставные капиталы своих дочерних зависимых обществ на цели строительства и реконструкции объектов инфраструктуры энергоснабжения чемпионата.

"Остатки размещены на счетах неучастников бюджетного процесса в территориальных органах федерального казначейства по месту нахождения обществ, в том числе: ПАО "Россети" - 141,5 млн рублей, ПАО "МРСК Юга" - 306,9 млн рублей, АО "Янтарьэнерго" - 274,5 млн рублей, ПАО "Ленэнерго" - 90,5 млн рублей, ПАО "МРСК Волги" - 0,5 млн рублей", - говорится в заключении СП РФ.

Палата отмечает, что Минэнерго России направляло предложения в Минфин России, позволяющих "Россети" и его дочерним обществам использование остатков указанных средств на осуществление бюджетных инвестиций в другие объекты. "Данные предложения Минфином России не поддержаны. В результате бюджетные средства в сумме 813,9 млн рублей не используются с 2018 года", - уточняется в заключении.