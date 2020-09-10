Росприроднадзор подал в суд на "Норникель"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Росприроднадзор подал иск в суд на "Норникель" о возмещении штрафа в размере порядка 148 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Росприроднадзора в четверг.

"Енисейским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования направлен иск в Арбитражный суд Красноярского края о возмещении вреда, причиненного окружающей среде (ее компонентам) вследствие нарушения АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" обязательных требований природоохранного законодательства. Исковые требования составляют 147 784 627 500 рублей", - сообщил собеседник агентства.

Авария с одним из топливных резервуаров НТЭК произошла в конце мая 2020 года. Из-за деформации из хранилища вылилось более 20 тыс. тонн дизельного топлива, большая часть которого попала в реки Амбарную и Далдыкан. В районе был введен режим ЧС, очистные работы продолжаются до сих пор. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в сумму порядка 148 млрд рублей и направил компании требование о добровольной компенсации причиненного вреда. В "Норникеле" с этой суммой не согласились, считая, что ведомство неверно применило методику оценки. В то же время компания заложила в резерв сопоставимую сумму, по их данным.