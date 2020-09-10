ОПЕК обсуждает проведение встречи 4 декабря в Багдаде в честь 60-летия картеля

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Страны ОПЕК могут провести очную встречу в честь 60-летия организации в Багдаде в начале декабря 2020 года, если эпидемиологическая обстановка в мире улучшится, а ограничения на пересечение границ будут сняты, сообщил ТАСС источник в ОПЕК.

Предложение провести встречу 4 декабря в столице Ирака, где 60 лет назад была основана ОПЕК, озвучил министр нефти страны Ихсан Абдель Джабер в своем письме генсеку ОПЕК Мухаммеду Баркиндо, с копией которого ознакомился ТАСС. В своем обращении иракский министр говорит о том, что "на подготовку к этой встрече было затрачено несколько месяцев", но из-за пандемии и действующих ограничений намеченную на сентябрь встречу было необходимо перенести. "Мы предлагаем организовать ее 4 декабря в Багдаде", - пишет он.

При этом регулярные министерские переговоры стран ОПЕК и "не ОПЕК", участвующих в соглашении о сокращении добычи нефти, запланированы на 30 ноября - 1 декабря этого года, предварительно в онлайн режиме.

Решение о дате встречи будет принято после прояснения эпидемиологической ситуации, пояснил собеседник ТАСС.

ОПЕК основана в сентябре 1960 года на нефтяной конференции в Багдаде пятью государствами - Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой. Позднее к ним присоединились и другие страны. По состоянию на март 2020 г. в состав ОПЕК входят 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея. Штаб-квартира расположена в Вене. На ОПЕК приходится треть всей мировой добычи нефти.

С 2017 года ОПЕК совместно с Россией и рядом других стран регулируют добычу нефти в рамках соглашения, известного как ОПЕК+. Соглашение позволяет избежать переизбытка предложения и волатильности цен на нефть.