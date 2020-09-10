ЦБ усилил требования к деловой репутации руководства микрокредитных компаний

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Банк России усилил требования к деловой репутации руководителей и собственников микрокредитных компаний, говорился на сайте регулятора.

По новым требованиям, на должность руководителя микрокредитной компании не сможет претендовать человек, который занимал руководящие должности в последний год перед отзывом лицензии у финансовой организации, выведенной с рынка в последние пять лет. Также лица, не соответствующие требованиям Банка России к деловой репутации, не смогут владеть долей свыше 10% в микрокредитной компании.

"Это позволит не допустить на финансовый рынок людей, действия которых могут угрожать интересам клиентов, а также даст возможность избежать ситуации, когда собственники будут пытаться выйти на рынок с новой микрокредитной компанией вместо исключенной из реестра", - пояснили в ЦБ.

Соответствующее указание Банка России вступит в силу 21 сентября 2020 года.

При этом в Банке России действует процедура обжалования решений по деловой репутации. Если претендент на руководящую позицию или владелец доли в микрокредитной компании представит доказательства того, что не имел отношения к решениям или действиям, которые привели к лишению финансовой организации лицензии или исключению ее из реестра, то соответствующая комиссия Банка России может удовлетворить его жалобу, также отметили в ЦБ.