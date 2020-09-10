На угольных предприятиях Якутии создадут около 15 тыс. рабочих мест

ТАСС, 10 сентября. Около 15 тыс. рабочих мест создадут в ближайшие годы на угольных предприятиях Республики Саха (Якутия), сообщил в четверг журналистам глава Якутии Айсен Николаев.

"Мы считаем, что на проекты угольных компаний Якутии в ближайшие годы понадобятся порядка 15 тыс. новых рабочих мест, они будут созданы в угольных компаниях Якутии - это "Колмар", "Эльгауголь", - сказал Николаев.

По словам главы региона, кадры для угольных предприятий необходимо готовить в профильных вузах и ссузах Якутии, а также привлекать из других регионов страны. "Собственно, нам надо не только трудоустраивать тех, кто у нас сегодня здесь. Надо экстренно, быстрыми темпами учить нашу молодежь - и среднее образование давать, и высшее образование, а если надо - привлекать из других регионов страны", - добавил он.

Ранее в четверг компания "Колмар" запустила в Нерюнгринском районе Якутии первую очередь шахты "Инаглинская" и обогатительной фабрики мощностью 6 млн тонн угля в год. Строительство объектов велось на территории опережающего развития "Южная Якутия" при финансовой поддержке Фонда развития Дальнего Востока и Арктики, инвестиции фонда составили 4 млрд рублей.

Николаев отметил, что в Нерюнгринском районе отмечен миграционный приток - около 1 тыс. человек. "Это очень хороший показатель. Это говорит о том, что район [выходит] из той депрессии, в которой был в последние 10-15 лет. Становится привлекательным для квалифицированной рабочей силы из других регионов республики и других регионов страны", - заключил он.

Угледобывающая компания "Колмар" является якорным резидентом территории опережающего развития "Южная Якутия", владеет Инаглинским и Денисовским горно-обогатительными комплексами в Нерюнгринском районе Якутии. Балансовые запасы компании превышают 1 млрд тонн угля. Горно-обогатительный комплекс "Инаглинский" ведет отработку запасов Чульмаканского и Верхне-Талуминского месторождений. Общий объем инвестиций - более 72 млрд рублей.