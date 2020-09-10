Минпромторг предлагает допускать к работе в период пандемии все организации торговли

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ направил в Роспотребнадзор проект изменений в рекомендации по работе объектов торговли в период коронавируса, которые позволят избежать их полного закрытия, ожидает решения Роспотребнадзора. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

"Министерством совместно с Роспотребнадзором были разработаны изменения в методические рекомендации Роспотребнадзора по работе предприятий торговли в период коронавируса. Главная задача таких изменений - не прибегать к тотальному закрытию всех магазинов, прежде всего непродовольственного ретейла. В частности предусмотрено, что абсолютно все организации торговли смогут работать при условии соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических мер", - сообщили в ведомстве.

Как отмечает министерство, среди необходимых для исполнения ретейлерами санитарно-эпидемиологических мер: соблюдение социальной дистанции (нанесение разметки перед кассами), организация осмотров работников на признаки инфекционных заболеваний с термометрией, ее проведение не менее 2-х раз в день, а также обработка сотрудниками магазинов рук и перчаток кожными антисептиками не реже, чем каждые два часа. Кроме того, ведомство предлагает ретейлерам обеспечить персонал запасом одноразовых или многоразовых масок, в том числе со сменными фильтрами, респираторами.

"Следует учитывать, что в период противодействия распространению коронавирусной инфекции непродовольственный ретейл практически полностью остановил свою работу. Если изменения будут приняты, то это позволит существенно снизить риски банкротства предприятий торговли, а также соответствующего сокращения занятости населения. В настоящее время ожидается окончательное решение Роспотребнадзора по предлагаемым изменениям", - заключили в ведомстве.

Предложения ретейла

Ранее Роспотребнадзор не поддержал разработанный ретейлерами регламент о действиях в случае второй волны COVID-19. В июне АКИТ направила главе Роспотребнадзора Анне Поповой письмо, в котором предложила проект регламента функционирования предприятий торговли в период действия режима повышенной готовности и/или чрезвычайной ситуации, который позволяет контролировать торговые объекты не по площади, а по плотности посетителей. Как отмечалось в письме, "в целях предотвращения губительного воздействия вируса на экономику страны, АКИТ считает необходимым разработать стандарт работы непродовольственных торговых компаний без необходимости закрытия розничных точек в случае возникновения второй волны коронавирусной инфекции". В частности в письме говорилось, что непродовольственные торговые компании за период пандемии столкнулись с падением выручки до 90% из-за полного закрытия розничных точек.

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, на первом этапе снятия противоэпидемических ограничений могут приступить к работе непродовольственные магазины с площадью торгового зала до 400 кв. метров при наличии отдельного входа. Плотность заполнения магазина при этом должна быть не более 1 человека на 4 кв метра.