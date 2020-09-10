Путин проведет совещание по экономическим вопросам

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг, 10 сентября, проведет совещание по экономическим вопросам. Основной темой станет восстановление экономики страны после периода пандемии, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет совещание по экономическим вопросам. Речь пойдет прежде всего о том, как экономика страны проходит "ковидный" период, как идет процесс восстановления после самой острой фазы кризиса. Особое внимание уделят теме занятости и безработицы", - сказал Песков, уточнив, что также будут затронуты другие аспекты, связанные с экономической жизнью страны.

По его словам, совещание пройдет в формате видеоконференции. В нем примут участие премьер-министр Михаил Мишустин, глава администрации президента Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Григоренко, помощник президента Максим Орешкин, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Путин работает в Ново-Огарево. Он напомнил, что утром 10 сентября российский лидер уже провел телефонный разговор со своим сербским коллегой Александаром Вучичем. Он добавил, что в течение дня в графике президента запланирован также целый ряд встреч.