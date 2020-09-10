Мишустин после совещания у Путина раздал поручения главам ведомств

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своему заместителю Дмитрию Чернышенко и руководителю Ростуризма Зарине Догузовой в ближайшее время подготовить документы для продления возможности туристических поездок для россиян по стране с выплатой компенсаций.

"Президент РФ [Владимир Путин] поддержал предложение о расширении программы туров по России с компенсацией до конца этого года и дал поручение проработать выделение дополнительных средств на следующий год", - напомнил председатель правительства в четверг на заседании кабинета министров. "Прошу вице-премьера Дмитрия Чернышенко и руководителя Ростуризма Зарину Догузову оперативно подготовить необходимые документы", - указал Мишустин.

О возможности продления программы туристических поездок по РФ с выплатой компенсаций в среду речь шла на совещании главы государства с членами правительства. Также на этой встрече речь шла о необходимости создать единый реестр государственных и муниципальных услуг для граждан. "Президент поддержал предложение о введении соответствующих регламентов, этот проект будут курировать ответственные за цифровую трансформацию в регионах и муниципалитетах", - отметил премьер-министр.

Мишустин обратил внимание на еще один вопрос, затрагивавшийся на совещании у президента, - об упрощении внесудебной процедуры банкротства граждан. "Этот закон начал действовать с 1 сентября, нам необходимо контролировать на практике, как будет работать новая процедура, если потребуется, внести коррективы", - указал председатель правительства. По его словам, главная задача - обеспечить возможность как можно проще пройти процедуру банкротства. "Прошу министра экономического развития Максима Решетникова тщательно контролировать реализацию этой процедуры", - поручил глава кабинета министров.

"Еще одна тема, которую затрагивали вчера, касается подготовки объектов энергетики и системы ЖКХ к отопительному сезону. Это важный вопрос, прошу министра энергетики Александра Новака и министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева совместно с региональными властями держать на контроле эту работу, чтобы осенне-зимний период системы ЖКХ прошел без сбоев", - поручил Мишустин.