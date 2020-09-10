Лукашенко: Форум регионов Белоруссии и России станет "экономическим трамплином"

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Форум регионов России и Белоруссии станет "экономическим трамплином" и очень серьезным шагом в реализации договоренностей на уровне предприятий. Об этом в четверг заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом России в республике Дмитрием Мезенцевым.

"Это будет экономический трамплин для сближения позиций по ряду вопросов, - цитирует Лукашенко агентство БелТА. - Там будут представители регионов России и Беларуси. Я считаю, что это будет очень сильный шаг в реализации конкретных договоренностей на уровне предприятий. Поэтому развитие отношений в настоящий момент нас удовлетворяет. Думаю, нам не надо терять ту динамику, которую мы наметили".

Мезенцев сообщил, что в рамках форума готовится большая делегация губернаторов, глав субъектов РФ. "Минск подхватывает эстафету Петербурга, когда на площадке шестого форума регионов было подписано соглашений - ради людей, предприятий, бизнес-объединений, агрогородков - на $500 млн. Это же не абстрактные цифры, а дополнительный объем в товарообороте, расширение российских рынков для белорусских поставщиков во всех регионах", - сказал российский посол.

VII Форум регионов России и Белоруссии пройдет 28-29 сентября в Минске и Минской области. На предыдущем форуме, который проходил летом прошлого года в Санкт-Петербурге с участием президентов двух стран, было подписано более 60 контрактов на сумму около $500 млн.

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