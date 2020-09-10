Кабмин предлагает ввести запрет на посредников при переводе пенсионных накоплений в НПФ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Правительство предлагает запретить привлекать посредников при переводе пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Соответствующий законопроект рассматривает кабмин на заседании в четверг.

Как заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая заседание, любой россиянин может перевести свои накопления в негосударственный пенсионный фонд, "и практически все заявления о переходе к другому страховщику оформляются через досрочный переход, несмотря на потерю денег".

"Такая ситуация сложилась из-за активных действий агентов, которые работают на негосударственные пенсионные фонды. Чтобы защитить сбережения людей, в законопроекте предусмотрен прямой запрет на привлечение посредников между застрахованными и подобными фондами", - сообщил глава кабмина.

По его словам, согласно предлагаемому законопроекту, "если человек хочет подать заявление о переходе, то он должен делать это лично или оформить нотариально заверенную доверенность".

"Законопроект обязывает пенсионный фонд проверить подлинность такой доверенности через Единую информационную систему нотариата. Новое законодательство должно защитить людей от недобросовестных агентов. При этом сохраняется возможность выбора, где и у кого размещать свои пенсионные средства", - резюмировал Мишустин.