Мишустин заявил, что оператором системы одного окна в сфере внешней торговли станет РЭЦ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Оператором информационной системы одного окна в сфере внешней торговли, которую планирует создать правительство РФ, станет Российский экспортный центр (РЭЦ). Об этом заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говоря о рассматриваемом на заседании кабмина законопроекте о создании такой системы. Глава кабмина добавил, что ее запуск предусмотрен паспортом национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

По словам Мишустина, "система позволит облегчить взаимодействие экспортеров и импортеров с органами государственной власти, включая и контролирующие организации, даст бизнесу удобный доступ к государственным услугам, снизит издержки за счет сокращения бумажного документооборота".

"Подать заявку на получение услуги можно будет не только дистанционно, но и круглосуточно. Подключение к информационной системе и обслуживание будет бесплатным. Оператором станет Российский экспортный центр", - заявил премьер-министр.

Он добавил, что РЭЦ "возьмет на себя взаимодействие с органами государственной власти от имени и в интересах бизнеса, будет вести всю работу по оформлению разрешительных документов в различных инстанциях".

Как сообщала ранее пресс-служба кабмина, законопроект, предполагающий создание системы одного окна во внешней торговле, направлен на оптимизацию административных процедур и сокращение барьеров в сфере международной торговли. Система призвана облегчить взаимодействие участников внешнеторговой деятельности с органами государственной власти, органами и агентами валютного контроля и иными организациями в соответствии с их компетенцией.