Правительство направит дополнительные средства на проведение вакцинации от гриппа

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Правительство России выделяет дополнительные средства для помощи тем, кто потерял работу из-за пандемии коронавируса, и на вакцинацию от гриппа. Об этом на заседании кабинета министров в четверг сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В зоне постоянного внимания правительства остается и ситуация на рынке труда. Всем официально зарегистрированным безработным назначаются социальные выплаты, дополнительную поддержку мы обеспечили тем, кто потерял работу из-за коронавируса", - сказал председатель правительства. По его оценке, "это потребовало существенных вложений федерального бюджета". "На социальные выплаты всем безработным в текущем году предусмотрено свыше 130 млрд рублей. Мишустин отметил, что "большая часть этих средств уже использована", а на нынешнем заседании будет рассмотрено выделение на эти цели дополнительно 35 млрд рублей. "Они пойдут на поддержку безработных во всех регионах. Люди оказались в непростом положении. Необходимо, чтобы средства выплачивались им в полном объеме и регулярно", - указал глава кабинета министров.

Он подчеркнул, что "правительство продолжает софинансировать расходы регионов на предоставление семьям ежемесячных выплат на третьего ребенка или последующих детей, пока им не исполнится три года". "Дополнительно выделим на эти цели свыше 1,7 млрд рублей, распределим их между восемью регионами", - сообщил Мишустин, уточнив, что "всего в текущем году на такие выплаты в 75 регионов из федерального бюджета будет направлено более 47,5 млрд рублей".

"Сегодня на продление стимулирующих выплат работникам социальных учреждений, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, дополнительно выделим почти 2 млрд рублей", - сказал премьер-министр. "Эти люди заботятся о тех, кто постоянно проживает в домах престарелых, интернатах для инвалидов, в других социальных организациях и помогают сдерживать распространение коронавирусной инфекции. Это большой труд, за который мы им благодарны", - признался председатель правительства. На его взгляд, "важно контролировать, чтобы все они вовремя получали положенные средства".

Мишустин напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина обеспечить бесплатную вакцинацию от гриппа для как можно большего количества россиян, особенно из группы риска. "На закупку этих вакцин в бюджете предусмотрено 22,5 млрд рублей. Сегодня направим на это дополнительно 4,1 млрд рублей", - указал премьер-министр.

Ассигнования на строительство дорог

"Мы также продолжаем оказывать поддержку развитию автомобильных дорог в регионах. Сегодня выделим уже пятый транш на эти цели на общую сумму свыше 4,5 млрд рублей", - сообщил Мишустин. По его словам, более 4 млрд рублей из этой суммы пойдут на улучшение дорожной сети в городах и населенных пунктах по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". "За счет федеральной поддержки планируется ускорить строительство автомобильных дорог в Республике Марий Эл и Владимирской области, а также мостового перехода "Фрунзенский" в Самаре, привести в нормативное состояние почти 160 км трасс в Карелии, Краснодарском крае и Пензенской области и продолжить реконструкцию участков в республиках Коми и Ингушетия", - перечислил глава кабинета министров.