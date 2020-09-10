В Москве экспортеры получили поддержку от властей на 302 млн рублей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Столичные экспортеры получили поддержку от властей Москвы на общую сумму 302 млн рублей в 2020 году. Об этом сообщил на встрече с журналистами генеральный директор Московского экспортного центра, подведомственного столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития Алексей Калачев.

"Уже прошли две волны субсидийных кампаний. За этот период было подано 332 заявки от компаний-экспортеров, 141 департамент [предпринимательства и инновационного развития города Москвы] на данный момент акцептовал, и субсидии этим компаниям [выделены] на 302 млн рублей", - сказал он.

Калачев напомнил, что в период пандемии стартовала субсидийная кампания от департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по поддержке экспортеров. Для экспортеров столицы было предусмотрено шесть видов поддержки, в том числе компенсация затрат на транспортировку своей продукции за рубеж, получение охранных документов, сертификацию систем менеджмента качества и подтверждение соответствия товаров зарубежным требованиям, а также так называемый кешбэк для экспортеров - грант в размере 10% от выполненного экспортного контракта, но не более 10 млн рублей, или 50% от объема налогов, уплаченных в городской бюджет.