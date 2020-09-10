"Алроса" в августе нарастила продажи алмазов на 11%, продажи бриллиантов выросли в 10 раз

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" в августе 2020 года продала алмазов на сумму $202,1 млн против $180,2 млн годом ранее, бриллиантов - на $14,6 млн ($1,5 млн в августе 2019 года), следует из сообщения компании.

Таким образом, по сравнению с показателем августа прошлого года компания нарастила продажи алмазов более чем на 11%, бриллиантов - почти в 10 раз.

При этом в августе 2020 года выручка "Алросы" от реализации продукции достигла $216,7 млн против $35,8 млн в июле. Всего за восемь месяцев 2020 года компания реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $1,24 млрд.

"На фоне постепенного восстановления спроса на ювелирные изделия с бриллиантами, который наблюдался в последние месяцы, особенно в США и Китае, а также снижения уровня запасов продукции в ретейле и мидстриме, мы отмечаем увеличение спроса на алмазы. Это хороший знак в преддверии сезонного роста рыночной активности в IV квартале. Будем надеяться, что та поддержка, которую наша компания оказывала своим долгосрочным клиентам в марте-августе положительно отражается на восстановлении баланса спроса и предложения и помогает алмазно-бриллиантовому рынку преодолеть наиболее тяжелый для него период", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора "Алросы" Евгения Агуреева.

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 26%. Основная деятельность компании сосредоточена в Республике Саха (Якутия), Архангельской области, а также на африканском континенте.