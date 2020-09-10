Кабмин утвердил выделение дополнительных бюджетных 15,76 млрд рублей на строительство ЦКАД

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Правительство утвердило выделение дополнительных 15,76 млрд рублей из бюджета на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), следует из распоряжения кабмина.

Учитывая эти средства и дополнительные финансовые обязательства инвесторов, которые составили 4,86 млрд рублей, проект подорожал на 20,62 млрд рублей (с 320,6 млрд до 341,2 млрд рублей), следует из документа.

Согласно опубликованному в феврале отчету Счетной палаты, для завершения строительства ЦКАДа потребуется дополнительные 14,8 млрд рублей. Эти средства, в частности, необходимы для переноса газопроводов и создания системы взимания платы.

О ЦКАД

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 336,5 км пройдет приблизительно в 50 км от МКАД параллельно А-107 Московскому малому кольцу ("Малая бетонка"). Проект разделен на пять участков. Новая федеральная трасса призвана разгрузить центральный транспортный узел Московского региона за счет отвода основного потока транзитного грузового и пассажирского трафика в обход столицы, а также уменьшить нагрузку на радиальные выходы из Москвы, МКАД и улицы городов Московской области.

Как ранее говорил вице-премьер Марат Хуснуллин, полностью ЦКАД планируется замкнуть в 2021 году.