Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" представили более 200 высокотехнологичных решений

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" представили более 200 высокотехнологичных решений на выставке "Сделано в ОЭЗ "Технополис Москва" на площадке "Алабушево". Об этом сообщает в четверг пресс-служба технополиса.

"Экспозиция включает в себя более 200 решений 50 высокотехнологичных предприятий особой экономической зоны "Технополис Москва", - говорится в сообщении.

Как сообщил генеральный директор технополиса Геннадий Дегтев, экспозиция разделена на три основных блока - технологии, медицина и микроэлектроника. Представленные на ней высокотехнологичные решения могут стать началом создания промышленной кооперации на территории ОЭЗ "Технополис Москва" и появления на рынке новой продукции, отметил он.

Большая часть представленных решений используется в городских структурах - московском метро, медучреждениях, школах и музеях, а также в регионах и за рубежом. "География поставки продукции наших резидентов - это около 30 стран Европы, Америки, Азии и ближнего зарубежья, а также все регионы страны", - приводит слова Дегтева пресс-служба.

Сферы применения этих решений охватывают авиационную, строительную, полиграфическую, легкую, медицинскую и нефтехимическую промышленность, а также машиностроение, электроэнергетику и роботизацию. Всего в особой экономической зоне "Технополис Москва" сосредоточено 180 предприятий.