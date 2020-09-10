Акции "Алросы" на Мосбирже прибавили 2,7% на новостях о росте продаж алмазов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Акции "Алросы" на Московской бирже после публикации результатов продаж компании за август 2020 года прибавили 2,7% к отметке закрытия предыдущих торгов и достигали 71,07 рубля за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 13:12 мск.

Согласно отчету, в августе 2020 года "Алроса" продала алмазов на сумму $202,1 млн против $180,2 млн годом ранее, бриллиантов - на $14,6 млн ($1,5 млн в августе 2019 года). Таким образом, по сравнению с показателем августа прошлого года компания нарастила продажи алмазов на более 11%, бриллиантов - почти в 10 раз.

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении почти 34% акций.