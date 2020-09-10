Власти Кубани поддержали МСП при пандемии льготными займами и выводом на онлайн-площадки

КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. Краснодарскому краю, который входит в первую пятерку регионов по количеству предпринимателей в России, в период пандемии удалось увеличить количество малых и средних предпринимателей за счет мер господдержки, в том числе льготных займов и помощи, в выходе на онлайн-площадки для реализации продукции, сообщил в четверг ТАСС руководитель краевого департамента инвестиций и развития малого предпринимательства Виталий Воронов.

На территории Краснодарского края в течение периода действия карантина, с 31 марта по 21 июня, была приостановлена деятельность в сфере ресторанного бизнеса и общественного питания, туристической, гостиничной и санаторно-курортной сферы, развлечений, спорта, торговли непродовольственными товарами. При этом, согласно оценкам, более половины субъектов МСП на Кубани осуществляют деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики.

"Снизить негативные эффекты карантина и прочих ограничений, введенных из-за пандемии, получилось благодаря разработанным в регионе по поручению губернатора уникальным мерам поддержки, а также работе Фонда микрофинансирования Краснодарского края", - сказал Воронов.

Так, по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева, Фонд микрофинансирования ввел ряд антикризисных мер для предпринимателей. Например, владельцы бизнеса, который пострадал в результате пандемии, смогли изменить график платежей или реструктурировать долг. Также предоставлялись новые виды льготных займов со ставкой от 0,1% до 1% и отсрочкой платежа на неотложные траты - выплату заработной платы сотрудникам, оплату услуг по изготовлению и размещению рекламы, расходы, связанные с исполнением договоров по проведению развлекательных мероприятий. Всего фонд с марта 2020 года, когда был введен режим повышенной готовности, выдал 648 займов, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. А Фонд развития бизнеса с начала года предоставил более 120 поручительств почти на 900 млн рублей, что позволило субъектам МСП привлечь более чем 2,4 млрд рублей кредитных средств. Эти показатели 2020 года выше данных 2019 года в 2,5 раза.

В дополнение к антикризисным займам был создан заем "Восстановление МСП". Он должен поддержать субъекты МСП, деятельность которых, не вошла в краевой и федеральный перечни наиболее пострадавших отраслей, однако выручка у которых снизилась более чем на 50%. Эта мера поддержки предполагает заем до 5 млн рублей под 3% годовых сроком до 24 месяцев.

Бизнес - в онлайн

Кроме того, власти региона расширили перечень пострадавших от пандемии отраслей, что позволило распространить антикризисные мер на большее число предпринимателей.

"По перечню пострадавших отраслей, сформированному на уровне правительства РФ, на меры поддержки могла рассчитывать почти треть от всего количества субъектов МСП края. Губернатор принял решение создать дополнительный региональный перечень (плюс 26 отраслей), благодаря этому мы смогли увеличить количество субъектов МСП, претендующих на поддержку, еще на 21%", - добавил Воронов.

Он отметил, что сейчас в регионе начал действовать перспективный план по выходу из экономического кризиса, подписанный губернатором. В частности, он предусматривает помощь бизнесу в расширении рынков сбыта продукции. Теперь кубанские предприниматели могут обратиться в Фонд развития бизнеса Краснодарского края для помощи в старте реализации продукции на крупнейших интернет-площадках, таких как Ozon, "Беру" и Wildberries. Фонд поможет предпринимателю создать карточки товара, организует предметную фотосъемку, а также сформирует комплект документов первичной поставки и разъяснит технические моменты работы с онлайн-площадками. Кроме того, представители малого бизнеса на льготных условиях могут рассчитывать на помощь в продвижении в социальных сетях.

"Мы увидели, как предприятия начали искать развитие в интернете. Поэтому было важно предложить продукты, которые помогли предпринимателям в период пандемии", - отметил руководитель департамента.

При этом, по информации руководителя департамента, в 2020 году снизился объем экспорта продукции, произведенной в регионе. Так, за шесть месяцев 2020 года было экспортировано товаров на $2,58 млрд, что на 1,2 млрд меньше, чем за аналогичный период прошлого года. "Однако, ситуация будет стабилизирована с возобновлением деловой активности иностранных партнеров и открытием границ", - отметил Воронов.

Он рассказал, что Центр поддержки экспорта Краснодарского края смог адаптироваться и перестроить свою работу. Основной акцент был сделан на оказание дистанционных услуг. Так, удалось заключить экспортный контракт с казахстанским партнером на поставку кубанского сахара, кондитерских изделий - в Армению и Белоруссию. Еще одним успехом стало заключение контракта на поставку натуральных банановых чипсов, произведенных на Кубани, в Китай на сумму 25 млн рублей.

Предпринимателей стало больше

Воронов рассказал, что благодаря мерам поддержки властям региона удалось обеспечить рост количества предпринимателей.

"Малое и среднее предпринимательство является важнейшей составляющей экономики Краснодарского края и оказывает существенное влияние на его развитие. С начала года количество субъектов МСП увеличилось в крае на 6,2% по сравнению с прошлым годом. Причем с апреля по июнь, в период карантина, у нас появилось более 4 тыс. новых субъектов МСП", - добавил Воронов.

Он отметил, что всего на Кубани осуществляют деятельность около 283 тыс. субъектов МСП, при этом численность занятых в МСП составляет более 750 тыс. человек - это до 15% населения края. По количеству субъектов МСП регион находится на четвертом месте в России после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.