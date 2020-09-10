Путин: спад экономики России из-за пандемии оказался меньше, чем в других ведущих странах

НОВО-ОГАРЕВО, 10 сентября. /ТАСС/. Глубина экономического спада из-за пандемии коронавируса в России оказалась меньше, чем в других ведущих странах. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Он отметил, что Россия, как и весь мир, в 2020 году столкнулась с объективными трудностями, когда из-за эпидемии коронавируса были вынужденно остановлены целые направления экономики, в том числе сфера услуг, торговля, строительство, некоторые промышленные производства.

"В этой связи отмечу, что глубина экономического спада в России, уменьшение ВВП, оказалась меньше, чем в других ведущих странах", - сказал президент РФ. Он подчеркнул, что в России за второй квартал текущего года падение ВВП составило 8,5%, в США - 9,5%, в еврозоне - 15%.

"В определенной степени это, конечно, связано, как говорят некоторые эксперты, со структурой нашей экономики, но не только. Очевидно и то, что сыграли свою роль целевые, продуманные и, главное, своевременные меры поддержки трудовых коллективов, предприятий, целых отраслей, которые были приняты на федеральном уровне, правительством Российской Федерации и нашими коллегами в регионах", - сказал президент РФ.

Он предложил на совещании вместе с профильными министерствами и руководством Центрального банка РФ обсудить ситуацию в экономике страны, оценить ее ключевые тенденции и определить дальнейшие шаги по стимулированию экономического роста, повышению занятости и доходов граждан РФ.

Восстановление экономики

Президент добавил, что экономика России начала с июня постепенно восстанавливаться после ограничений, однако восстановление деловой активности пока идет неравномерно.

"Сегодня многие специалисты и эксперты говорят, что самый острый, кризисный этап позади. Начиная с июня, действительно, в России наметилось восстановление экономической динамики, - указал глава государства. - Но, конечно, восстановление деловой активности пока идет неравномерно, это правда".

Путин отметил, что в стране растет потребительская активность, "постепенно возвращаются к прошлогоднему уровню такие важные показатели, как потребление электроэнергии и объем грузоперевозок по железной дороге". Тем не менее, по словам президента, "предстоит многое сделать, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста, что называется, широким фронтом во всех отраслях".

"Мы с вами подробно обсуждали эту тему на встрече в июле. С тех пор, конечно, многие экономические оценки, прогнозы стали более позитивными и более точными", - отметил глава государства.

Долгосрочные цели развития

Действия российских властей по восстановлению экономики должны служить достижению долгосрочных целей развития, добавил Путин.

"Все, что мы делаем на этом этапе восстановления нашей экономики, должно служить достижению долгосрочных национальных целей развития. Это должно стать прочной основой для структурных изменений", - указал российский лидер.

На совещании, которое проходит в режиме видеоконференции, Путин ждет докладов о том, "какие решения закладываются в проект федерального бюджета, который должен быть подготовлен в самое ближайшее время, какие изменения предлагаются в национальные проекты".

В совещании принимают участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Григоренко, помощник президента Максим Орешкин, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.