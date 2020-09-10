Путин заявил о необходимости адресно поддержать людей, которые остались без работы

НОВО-ОГАРЕВО, 10 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости адресно поддержать тех, кто потерял работу и не смог трудоустроиться в период кризиса. Об этом он сообщил на совещании по экономическим вопросам, которое проходит в режиме видеоконференции.

"Подчеркну, ситуация на рынке труда, как я уже сказал, все еще остается напряженной, - сказал глава государства. - Нужно и дальше адресно людей поддержать, людей, которые оказались в сложном положении и пока еще не нашли работу".

Путин обратил внимание кабмина на то, что несмотря на возобновление работы компаний, предприятий, другие положительные тенденции в экономике, безработица в стране еще находится на достаточно высоком уровне и в настоящее время превышает 6% экономически активного населения. Он напомнил, что такой уровень наблюдался в марте 2012 года. "Начинали мы - где-то полтора года назад у нас было 4,7%, - сейчас - 6,3%. Вроде бы в процентах немного, но это значительный рост", - с сожалением отметил глава государства.

Президент отметил, что были приняты беспрецедентные меры для поддержки оставшихся без работы, в частности, повышен максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТ, также пособия дополнили выплатами на детей. "Да, конечно, это тоже повлияло на рост этого формального показателя. Раньше люди не обращались за помощью, а теперь, когда деньги стали более заметными, люди пришли, и количество безработных у нас автоматом подросло. Это понятно", - отметил российский лидер. Он напомнил, что изначально эти меры планировались как временные, с ограниченным периодом действия. "Однако подчеркну, ситуация на рынке труда, как я уже сказал, все еще остается напряженной. <…> Сегодня жду от вас предложений, уважаемые коллеги, о том, как в дальнейшем будет организована эта помощь", - обратился он к участникам совещания.

Путин также поставил задачу к концу 2021 года вернуть ситуацию по безработице к докризисному уровню 2019 года. Он отметил, что уровень безработицы к этому моменту не должен превышать "4,7% экономически активного населения".