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На Кубани появятся три новых промышленных парка

Они откроются в ближайшее время

КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. Три новых промышленных парка на территории Краснодарского края появятся в ближайшее время. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов.

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"Еще несколько лет назад в регионе не было ни одного индустриального парка. Сегодня зарегистрировано три индустриальных парка, еще три находятся в стадии создания", - сказал Куликов.

Он пояснил, что в 2020 году начата реализация нового инвестиционного проекта - индустриального парка компании Wildberries, которая и выступила инвестором проекта, в промышленной зоне Краснодара. Кроме того, в этом году было принято решение о строительстве индустриального парка в Анапе на территории более 136 га. Там будет запущено экологически чистое промышленное производство оборудования для отелей и предприятий общественного питания.

Также власти региона сейчас оказывают содействие в создании промпарков в городе Кропоткине и в Динском районе. Планируется создание промышленного парка в Апшеронском районе.

Куликов отметил, что в промышленных парках, которые уже работают в Краснодаре и Усть-Лабинском районе, создано более 2 тыс. рабочих мест на 21 предприятии. Компании-резиденты производят строительные материалы, мебель, почвообрабатывающую технику, материалы, применяемые для строительства дорог и укрепительных сооружений, дорожные знаки, строительные металлические конструкции.

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