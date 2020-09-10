Предприятия Кубани полностью обеспечивают регион масками и перчатками

КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. Предприятия Краснодарского края полностью покрывают объемы потребления средств индивидуальной защиты (СИЗ) внутри региона. Кроме того, продукция поставляется в близлежащие регионы, рассказал глава департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов в интервью ТАСС.

"Наши предприятия выпускают более 300 тыс. одноразовых медицинских масок, около 100 тыс. медицинских перчаток, 80 тонн антисептических средств, почти 3,5 тыс. защитных костюмов и более 55 тыс. многоразовых лицевых масок ежедневно. Все это не только на 100% покрывает объемы потребления внутри региона, но также позволяет поставлять эту продукцию в близлежащие регионы. Это субъекты Южного федерального округа, республики Северо-Кавказского федерального округа", - сказал Куликов.

Он добавил, что сегодня Кубань входит в группу регионов-лидеров по производству средств индивидуальной защиты. Во многом это связано с тем, что в период пандемии, когда возник острый дефицит масок, перчаток и защитных костюмов, предприятия региона достаточно быстро смогли переориентировать свое производство. Ключевым достижением в этом вопросе стало то, что в Краснодарском крае была сконструирована первая в России автоматическая линия по производству одноразовых масок. Ранее их большая часть привозилась из Китая.

"Мы все помним, когда стоимость маски доходила до 100 рублей за штуку, интернет пестрил такими объявлениями. Переориентация ряда предприятий позволила нам насытить рынок Краснодарского края необходимой продукцией", - сказал Куликов.

С 31 марта в Краснодарском крае, который является третьим по численности населения в РФ, действовал режим карантина. С апреля в регионе начали поэтапно ослаблять ограничительные меры, возобновили работу некоторые предприятия, с июня прием туристов возобновили санатории, имеющие медицинскую лицензию. Режим карантина сняли 21 июня, при этом регион вернулся к действию режима повышенной готовности.