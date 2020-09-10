Эксперты предложили допустить перевоз икры объемом больше 10 кг только при наличии чека

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) поддерживает рассматриваемый правительством вопрос о введении ограничений на перевозки лососевой икры и предлагает допускать превышение этого объема только при наличии чека и ветеринарных сопроводительных документов. Об этом говорится в сообщении ассоциации.

"Сверхнормативный объем икры должен сопровождаться ветеринарными сопроводительными документами и чеком о приобретении икры", - отмечается в сообщении со ссылкой на президента ассоциации Германа Зверева.

Он отметил, что ВАРПЭ поддерживает инициативу о введении ограничений. "Вакханалия с авиаперевозками красной икры позволяет финансово подкармливать браконьеров, и с этим необходимо бороться", - подчеркнул Зверев.

В свою очередь, в Росрыболовстве отметили, что объем доставки авиасообщением икры лососевых видов рыб за сезон составляет не менее 200 т продукции. Ведомство также считает необходимым усилить контроль за оборотом продукции из осетровых видов рыб, включая икру. В качестве одной из мер предлагается изменить функционал системы ветеринарной сертификации "Меркурий" в части обязательной регистрации стад осетровых видов рыб и изменить административный регламент Росрыболовства по предоставлению документов в рамках Конвенции по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры с целью включения обязательств по импорту.

Ранее пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко сообщила, что правительство России рассмотрит вопрос о введении ограничений на перевозку лососевой икры в объеме не более 10 кг. Как отметили в аппарате вице-премьера, необходимость введения ограничений объемов перевозки без документов физическими лицами икры лососевых рыб в личных целях обсуждалась с целью предотвращения легализации продукции, полученной в результате браконьерского вылова рыбы.