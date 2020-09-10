Участниками столичного клуба молодых предпринимателей стали около 3 500 человек

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Около 3,5 тыс. человек зарегистрировалось в качестве участников столичного клуба молодых предпринимателей Business Update. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы со ссылкой на главу ведомства Алексея Фурсина.

"В клубе уже зарегистрировано около 3,5 тыс. участников. Чтобы стать профессионалами, они должны пройти четыре ступени. У тех, кто уже имеет опыт развития собственного дела, включая выпускников проекта "Бизнес уикенд", есть возможность попасть сразу на вторую и даже третью ступень, а также стать наставником для начинающих предпринимателей", - сообщил он.

Сегодня состоялась первая встреча участников Business Update с руководителем столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, где обсуждались перспективы развития клуба. В ходе встречи Фурсин отметил, что власти Москвы готовы помочь молодым предпринимателям по ряду направлений, в том числе с поиском менторов, "упаковке" продуктов и коммуникациях с инвесторами.

Business Update появился весной 2020 года в рамках развития проекта "Бизнес уикенд" для поддержки и развития молодежного предпринимательства. Для членов клуба создана мультифункциональная онлайн-платформа, которая позволяет участвовать в конкурсах, кейс-чемпионатах, питчинг-сессиях, хакатонах и акселераторах. В одном из разделов платформы будет публиковаться информация о стажировках, обучающих курсах и вакансиях, а заодно о помещениях для стартапов, сдаваемых в аренду в технопарках и коворкингах.