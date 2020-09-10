Аэропорт Вологды модернизируют в ближайшие два года

ВОЛОГДА, 10 сентября. /ТАСС/. Аэропортовый комплекс города Вологды капитально отремонтируют и модернизируют в 2021-2022 годах. В следующем году в областном бюджете заложено на эти цели 150 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства Вологодской области по итогам доклада вице-губернатора Антона Кольцова полпреду президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александру Гуцану.

"Длина взлетно-посадочной полосы аэропорта [Вологды] составляет 1 500 м, что позволяет принимать самолеты малой вместимости. Она введена в эксплуатацию в 1978 году и ни разу капитально не ремонтировалась. После проведенного анализа совместно с Министерством транспорта РФ, принято решение о проведении капитального ремонта аэропортового комплекса Вологды. Сейчас мы разрабатываем проектно-сметную документацию, сам ремонт запланирован на 2021-2022 годы. В 2021 году мы заложили на эти цели 150 млн рублей", - привела пресс-служба слова Кольцова.

В частности, запланирован ремонт взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, мест стоянок самолетов, перрона, свето-сигнального и навигационного оборудования, здания аэровокзала.

На данный момент парк воздушных судов регионального АО "Вологодское авиационное предприятие", которое базируется в аэропорту Вологды, состоит из пяти самолетов Як-40, трех самолетов Ан-2 и 18 вертолетов Ми-8. В перспективе планируется обновить авиапарк. Вологодское авиапредприятие обратилось в ПАО "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина" с заявкой на приобретение в лизинг трех самолетов ИЛ-114-300, которые планируется использовать для внутренних перелетов по России. Поставка этих воздушных судов предварительно запланирована на 2024-2026 годы. Это позволит понизить себестоимость полетов, организовать новые рейсы в Мурманск и Нижний Новгород помимо выполняемых сейчас в Москву и Санкт-Петербург.

Модернизация аэропортов Череповца и Великого Устюга

Аэропорт Череповца, имеющий статус международного, где базируется "Авиапредприятие "Северсталь", модернизирован в этом году. С учетом активного развития внутренних авиалиний был построен и запущен в июле этого года отдельный терминал площадью более 1 тыс. кв. м и пропускной способностью 85 пассажиров в час. Авиапредприятие выделило на его возведение 160 млн рублей, сообщил вице-губернатор.

Длина взлетно-посадочной полосы в Череповце составляет 2 523 м, она капитально ремонтировалась в 2015 году и находится в хорошем состоянии, сообщил Кольцов. Парк воздушных судов авиапредприятия составляют четыре самолета Sukhoi Superjet 100 и четыре самолета Bombardier СRJ-200. В планах предприятия - покупка еще двух воздушных судов, один самолет Sukhoi Superjet 100 планируется приобрести в 2022 году, второй такой же - в 2023-м. На данный момент полеты выполняются по 12 внутренним направлениям и трем международным - в Батуми, Бургас и Анталью.

Кроме того, сообщил Кольцов, продолжается реконструкция аэропортового комплекса Великого Устюга. Завершены работы по удлинению взлетно-посадочной полосы до 1 799 м, что позволит принимать воздушные суда вместимостью около 100 человек. Установлено новое свето-сигнальное и навигационное оборудование. Сейчас продолжаются работы по реконструкции здания аэровокзала, которые будут завершены в ноябре этого года. С 15 ноября планируется запустить чартерные авиарейсы из Великого Устюга в Москву, Санкт-Петербург и Череповец.

Александр Гуцан поддержал намеченные планы по развитию авиасообщения Вологодской области.