В Ленобласти открылось новое производство не имеющей аналогов в России рыбной продукции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Новое производство консервов без термической обработки из кильки и салаки открыла рыбодобывающая компания "Петротрал 2" в поселке Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области. Продукция предприятия не имеет аналогов на российском рынке, новый цех построен в рамках реализации инвестпроекта общей стоимостью более 400 млн рублей, сообщили в четверг в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

"Новое производство открыла компания "Петротрал 2" - крупнейший на Северо-Западе добытчик рыбы (65% квоты добычи на Балтике), который построил свою базу у нас в Усть-Луге. Общая стоимость проекта береговой переработки (цеха заморозки, копчения, пресервов) - более 400 млн рублей, общая мощность - 10 тыс. тонн продукции в год", - сообщили в пресс-службе.

Новый цех построен в рамках реализации инвестпроекта по береговой переработке. Цех позволит обеспечить рабочими местами более 30 человек и принесет в бюджет около 1,5 млн рублей в год налоговых сборов. Он будет производить более 240 тонн консервов ежегодно. Рецепты пресервов уникальны, они не имеют аналогов на российском рынке.

Расширение хозяйственной деятельности компании "Петротрал 2" положительно скажется на развитии рыбохозяйственного комплекса региона и позволит увеличить производство местной продукции.

Ленинградская область является одним из лидеров по добыче и переработке рыбы среди российских регионов. С начала 2020 года объем добычи водных биоресурсов по всем районам промысла составил в регионе 15,3 тыс. тонн. В общей сложности в рыбной отрасли Ленинградской области действуют 177 предприятий, обеспечивающих 2,5 тыс. рабочих мест.