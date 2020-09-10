Около 15 тыс. идей поступило к форуму АСИ и Росконгресса ко дню завершения приема заявок

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Порядка 15 тыс. идей по семи трекам поступили в рамках подготовки к форуму "Сильные идеи для нового времени", который проведут в ноябре Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Об этом сообщила в четверг ТАСС глава АСИ Светлана Чупшева.

"На данный момент поступило примерно 15 тысяч заявок из всех регионов России по всем семи трекам. Наибольшее число идей поступило на треки, которые касаются новой социальной стратегии и новой молодежной повестки", - сказала она.

Чупшева уточнила, что прием идей продлится до 23:59(мск) 10 сентября. Каждый желающий может представить свою идею на крауд-платформе idea.asi.ru по одному из семи тематических направлений: современная экономика, новая социальная стратегия, новая технологическая стратегия, новые компетенции, новое городское развитие, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка.

Все идеи оцениваются экспертами и проходят народное голосование. Кураторы тематических направлений, партнеры форума, российские и международные эксперты в режиме онлайн вместе с авторами корректируют и дополняют идеи, чтобы оформить их в полноценные проекты, которые можно внедрять в реальную практику в российских регионах.

В каждом тематическом треке будут выбраны по 10-13 наиболее значимых инициатив. Авторы топ-100 идей и проектов представят федеральным и международным экспертам на форуме "Сильные идеи для нового времени" в ноябре в Сочи. Победители получат поддержку АСИ и партнеров, их проекты будут размещены в библиотеке умных решений "Смартека" для тиражирования в регионах РФ.

Организаторы форума - АСИ и Фонд Росконгресс. Организационный комитет форума возглавляет первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.