Кабмин одобрил законопроект по упрощению процедуры госрегистрации юрлиц и ИП

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Правительство одобрило законопроект, который даст возможность предпринимателям автоматически передавать документы в ФНС через нотариуса при регистрации бизнеса, сообщается на официальном сайте Минэкономразвития.

"Министр экономического развития Максим Решетников в четверг, 10 сентября, представил на заседании правительства РФ законопроект, который даст возможность предпринимателям автоматически передавать документы в ФНС через нотариуса при регистрации бизнеса", - говорится в сообщении.

Законопроект разработан в рамках трансформации делового климата.

Отмечается, что в настоящее время передать документы в налоговую службу может либо сам учредитель (будущий предприниматель), либо курьер, у которого есть нотариально заверенная доверенность, либо нотариус за отдельную плату.

По данным министерства, в случае принятия законопроекта предпринимателям не нужно будет самостоятельно нести документы в ФНС или оплачивать услуги курьера, нотариус должен будет предоставить необходимые документы налоговой службе сразу же при свидетельствовании подлинности подписи заявителя не позднее окончания рабочего дня.

"Принятие закона позволит сократить временные и финансовые затраты начинающих предпринимателей. По нашим подсчетам, финансовая экономия будет в каждом таком случае минимум в два раза", - отметил Решетников.