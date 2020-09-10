Bloomberg: ByteDance может не успеть продать TikTok до вступления в силу ограничений США

ТАСС, 10 сентября. Китайская компания ByteDance, скорее всего, не успеет продать разработанную ей платформу TikTok американскому покупателю до 20 сентября - предполагаемой даты вступления в силу запрета Вашингтона на проведение с ней любых сделок. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По их данным, ByteDance, вероятно, потребуется значительно больше времени для заключения соглашения из-за необходимой проверки потенциальной сделки на соответствие законодательству КНР. Речь идет о финансовой и технической сторонах возможной продажи, при этом источники агентства не сообщили о деталях этой проверки. Основные претенденты на покупку TikTok, Microsoft и Oracle, обратились к ByteDance с просьбой предоставить как можно больше информации о новых правилах, которые запрещают экспорт определенных технологий искусственного интеллекта, возможно, имеющихся у TikTok.

Ранее Министерство коммерции и Министерство науки и техники КНР внесли ряд изменений в "Список технологий, экспорт которых запрещен или требует ограничительных мер". Он был составлен еще в 2008 году. Такая мера вызвала у некоторых западных СМИ подозрение, что тем самым Пекин "пытается контролировать продажу китайской социальной сети TikTok американским компаниям".

Официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн отмечал, что недавние поправки "носят регулярный характер" и не нацелены на отдельные иностранные компании. По его словам, процесс внесения корректив в список запрещенных для вывоза из страны технологий был запущен еще в 2018 году, задолго до возникновения трений между Китаем и США по поводу этой онлайн-платформы.

Попытки запретить TikTok

Администрация Белого дома опасается, что руководство TikTok "занимается пропагандой и передает данные пользователей властям КНР". 31 июля президент США Дональд Трамп объявил, что планирует запретить эту платформу на территории Соединенных Штатов. Позже он уточнил, что Microsoft или какая-либо другая американская компания должны заключить сделку с ByteDance, в противном случае эти угрозы будут реализованы. 6 августа Трамп подписал исполнительный указ, запрещающий проведение любых сделок с ByteDance и ее дочерними предприятиями. Запрет вступает в силу через 45 дней после публикации указов, то есть в конце сентября. Власти США к 20 сентября опубликуют разъяснения к указу президента о запрете сделок с владельцем TikTok.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что правительство США должно прекратить оказывать давление на иностранные компании под предлогом обеспечения национальной безопасности.

Согласно официальной статистике, TikTok пользуются свыше 800 млн человек в 150 странах.