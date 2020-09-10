Эксперты предлагают допустить перевозку икры объемом больше 10 кг только при наличии чека

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) поддерживает рассматриваемый правительством вопрос о введении ограничений на перевозки лососевой икры и предлагает допускать превышение этого объема только при наличии чека и ветеринарных сопроводительных документов. Об этом говорится в сообщении ассоциации.

Ранее пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко сообщила, что правительство России рассмотрит вопрос о введении ограничений на перевозку лососевой икры в объеме не более 10 кг. Как отметили в аппарате вице-премьера, необходимость введения ограничений объемов перевозки без документов физическими лицами икры лососевых рыб в личных целях обсуждалась с целью предотвращения легализации продукции, полученной в результате браконьерского вылова рыбы.

"Сверхнормативный объем икры должен сопровождаться ветеринарными сопроводительными документами и чеком о приобретении икры", - отмечается в сообщении со ссылкой на президента ассоциации Германа Зверева.

Он отметил, что ВАРПЭ поддерживает инициативу о введении ограничений. "Вакханалия с авиаперевозками красной икры позволяет финансово подкармливать браконьеров, и с этим необходимо бороться", - подчеркнул Зверев.

В свою очередь, в Росрыболовстве отметили, что объем доставки авиасообщением икры лососевых видов рыб за сезон составляет не менее 200 тонн продукции. Ведомство также считает необходимым усилить контроль за оборотом продукции из осетровых видов рыб, включая икру. В качестве одной из мер предлагается изменить функционал системы ветеринарной сертификации "Меркурий" в части обязательной регистрации стад осетровых видов рыб и изменить административный регламент Росрыболовства по предоставлению документов в рамках Конвенции по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры с целью включения обязательств по импорту.