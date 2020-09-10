В ЦБ считают, что инфляция в России по итогам года будет в середине диапазона в 3,7-4,2%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Банк России ожидает инфляция по итогам 2020 года в середине диапазона в 3,7-4,2%. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"Мы ожидаем, что <…> по итогам года будет складываться в середине того диапазона, который мы определили в прогнозе от июля, - 3,7-4,2%", - сказал он.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало годовую инфляцию в РФ на уровне 3,4-3,5%. Согласно данным Росстата, инфляция в России в августе 2020 года замедлилась до нуля после 0,4% в июле, в годовом выражении - к августу 2019 года - составила 3,6% (против 3,4% в июле).

Заботкин также сообщил, что Банк России ожидает "значимой положительной динамики" российского ВВП в III квартале 2020 года по отношению ко II кварталу этого года.

"По-моему, III квартал мы пока не озвучивали, но пока действительно есть большая уверенность в том, <…> что в сезонном сглаженном выражении III квартал ко II кварталу покажет значимую положительную динамику, несмотря на продолжения действия ограничений со стороны ОПЕК+", - сказал он.

Санкционный режим

Заботкин заявил, что Банк России не рассматривает изменения санкционного режима в базовом сценарии макропрогноза.

"В базовом сценарии изменение санкционного режима не является частью предпосылок. В рисковом сценарии предполагается обострение геополитических рисков с возможным ужесточением санкционного режима и, соответственно, дополнительным оттоком капитала, который будет связан с этим", - сказал он.

Денежно-кредитная политика

Заботкин сообщил, что Банк России в базовом сценарии предполагает сохранение мягкой денежно-кредитной политики (ДКП) в 2021 году с постепенным возвратом к нейтральной политике на горизонте до 2023 года.

"В базовом сценарии вероятно сохранение мягкой ДКП в 2021 году с постепенным возвратом к нейтральной политике во второй половине прогнозного периода (в 2022-2023 годах) по мере стабилизации инфляции на целевом уровне", - сказал он.

Ранее Заботкин отмечал, что длительное отклонение инфляции в РФ от целевого уровня в 4% будет означать, что есть пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.

Накануне глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России по-прежнему видит некоторое пространство для снижения ключевой ставки и в дальнейших решениях по регулированию денежно-кредитной политики будет исходить из актуальной ситуации с развитием пандемии и состоянием экономики.

На состоявшемся 24 июля заседании совета директоров ЦБ РФ в рамках борьбы с экономическими последствиями, вызванными ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса, снизил ключевую ставку до нового исторического минимума - 4,25% годовых. С момента введения в 2013 году показатель не опускался ниже 5,5%. По мнению экспертов, до конца года ставка может достигнуть отметки в 4%.

Следующее заседание Банка России запланировано на 18 сентября.