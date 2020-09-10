Delivery Club и "Яндекс.Еда" начали доставлять продукты из "Дикси"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сервисы Delivery Club и "Яндекс.Еда" начали осуществлять доставку продуктов из сети "Дикси". Об этом свидетельствуют данные приложений компаний.

Информацию о запуске доставки из "Дикси" также подтвердили ТАСС в пресс-службе "Яндекс.Еда". Сборку осуществляют мастера покупок сервиса.

В пресс-службе Delivery Club сообщили ТАСС, что компания запустила пилотный проект с сетью "Дикси". "Доставка и сборка заказов выполняется нашими силами", - пояснили в компании.

На данный момент Delivery Club уже сотрудничает с "Магнитом", "Вкусвиллом" и другими ретейлерами, а также с сервисами доставки "Сбермаркет" и "Самокат" и аптекой "Доктор Столетов". "Яндекс.Лавка" доставляет из "Вкусвилла", "Азбуки Вкуса", "Магнита" и других магазинов.